От коронавируса скончались четыре человека в Омской области

В области с начала пандемии зафиксировали 350 смертей от коронавруса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав в Омске опубликовал данные за последние сутки о ситуации с коронавирусом. В ведомстве сообщают о незначительном росте числа заболеваний в регионе, за сутки зафиксировали 149 новых случаев. Всего с начала пандемии в Омской области COVID-19 заразилось 12 407 человек.

Выздоровели сегодня всего 66 человек, общее число победивших болезнь теперь составляет 9 915 человек.

К сожалению, статистика летальных исходов пополнилась сегодня 4 новыми случаями, всего в Омской области от коронавируса скончались 350 человек.

Ковид продолжает проявлять активность и в районах Омской области. География распространения сегодня выглядит так: Омск – 120 новых случаев заболевания, Омский, Калачинский, Москаленский районы – по 4, Любинский, Тарский районы – по 3, Тюкалинский, Оконешниковский районы – по 2, Марьяновский, Полтавский, Колосовский, Тевризский, Азовский, Крутинский, Исилькульский районы – по 1 новому пациенту.