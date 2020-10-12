Омичи, потерявшие работу из-за коронавируса, смогут пройти переобучение

Новую профессию смогут освоить около 1700 омичей. Фото: Андрей КУТУЗОВ

До конца года омичи, потерявшие работу или находящиеся на грани увольнения из-за пандемии коронавируса, смогу пройти бесплатное переобучение.

- Воспользоваться такой возможностью до конца 2020 году смогут 1700 жителей Омской области. Обучение будет вестись по наиболее востребованным компетенциям, в том числе с применением дистанционных технологий. Из федерального бюджета на реализацию программы выделено более 40 млн рублей, - пояснила заместитель министра образования Елена Корчагина.

Обучение будет длиться 4 недели, за которые слушатель сможет получить не только теоретические, но и практические навыки в выбранной профессии.

- Для выпускников школ обучение по короткой программе дает возможность получить навыки работы на современном оборудовании и получить первую профессию, - подчеркнула руководитель департамента занятости минтруда Омской области Олеся Кайль.