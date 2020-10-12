В Омске обсудят готовность школ к дистанционке

Официально о переходе на дистанционное обучение школьников никто не заявлял. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сало известно, что одним из вопросов, который обсудят на заседании Омского городского совета станет готовность омских школ к внедрению системы дистанционного образования. Об этом расскажет директор департамента образования Лариса Ефимова в четверг, 15 октября. Чиновница расскажет о технической готовности образовательных заведений к удаленному обучению школьников.

Отмечают, что это плановый вопрос, который внесли повестку по инициативе вице-спикера Юрия Тетянникова несколько месяцев назад. Обсуждение этого вопроса сейчас будет как никогда актуальным, ведь ситуация с коронавирусом в Омске снова обостряется. Сегодня же состоится заседание оперштаба, на котором обсудят возможные ужесточения ограничительных мер.