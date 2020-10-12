Новые троллейбусы и трамваи начали обкатывать на улицах Омска

Недалеко от депо омичи заметили один из новых троллейбусов. Фото: telegram "Омский форум"

В Омске давно говорили об обновлении подвижного состава электрического транспорта. Для этих целей в 2020 году закупили 33 троллейбуса "Адмирал" и 24 новых трамвая. Часть из них уже поступила в город и проходила техосмотр, теперь технику обкатывают на улицах города.

Новые трамвайные вагоны тоже появились в Омске. Фото: telegram "Омский форум"

Омичи поделились фотографиями новых машин на городских улицах недалеко от трамвайного и троллейбусного депо, правда, пока без пассажиров. Ране в мэрии обещали, что новые троллейбусы появятся на маршрутах №4 и №3 до конца октября, точных сроков выхода трамваев на называли.