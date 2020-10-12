На видео попало, как дети пытались прокатиться на плоту из дверей по озеру в Омске

Дети нашли несколько старых дверей и пытались собрать из них плот. Фото: ВКонтакте

В соцсетях обеспокоенный омич поделился видео о том, как маленькие дети на Левобережье в Омске пытались собрать плот, чтобы прокатиться по озеру.

Как сообщил автор публикации, дети с самого утра пытаются сделать плот из подручных материалов, мусора и старых дверей, чтобы прокататься по небольшому водоему, находящемуся недалеко от домов. Все происходило за жилыми домами на улице 4 Любинская. Там и правда есть несколько болот, где детям играть довольно опасно.

- За последние 2 часа третий раз их разгоняю. Утонуть могут, - сетует автор публикации и просит родителей внимательнее отнестись к тому, где гуляют их дети. По кадрам видно, что ребятам примерно по 10-12 лет.