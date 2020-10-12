Tele2 продолжает поздравлять с понедельником

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продлевает проект «Понедельники Tele2» и дарит своим клиентам целый набор подарков, чтобы сделать приятным начало рабочей недели. В коллаборации с партнерами «Макдоналдс» и Gett оператор продолжит делать понедельники омичей по-настоящему праздничными.

Tele2 продолжает менять правила и дарит своим клиентам целый набор подарков в первый день рабочей недели в 28 регионах России, в число которых входит и Омск. С момента запуска проекта в сентябре омичи по понедельникам могли бесплатно выпить кофе в «Макдоналдс» и воспользоваться скидкой на поездку в сервисе по заказу такси Gett. Самым популярным подарком у омичей стал бесплатный кофе в «Макдоналдс» − его получили более 1000 клиентов оператора.

С запуском второй волны проекта «Понедельники Tele2» омским клиентам оператора до 30 ноября будет доступен сет из двух предложений. Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров нужно именно в понедельник каждую неделю до 30 ноября. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для абонентов тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Игровой», «Премиум», а также целого списка архивных тарифов. Их полный перечень можно найти на сайте проекта».

В рамках стратегии lifestyle enabler Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и делает им действительно нужные подарки. Именно поэтому оператор выбрал в качестве предложений кофе и поездки на такси – эти категории являются одними из самых популярных в программе лояльности оператора «Больше», где клиентам доступны скидки и бонусы от партнеров.