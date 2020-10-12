Стало известно, где омичам будут раздавать бесплатные маски

Омичам настоятельно рекомендуют носить маски в общественных местах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Заболеваемость коронавирусом в Омской области последние три дня бьет рекорды за все время с начала пандемии. Большинство переносят заразу в легкой форме, но, к сожалению, есть и те, кто не справляется с инфекцией. На минувших выходных список погибших пополнился именами сразу нескольких известных омичей.

Именно поэтому акция, запланированная местными общественниками, оказалась как нельзя кстати. По информации «12 канала», сегодня, 12 октября, в 13.00 на Любинском проспекте прохожим будут раздавать бесплатные маски.

Также сообщается, что организаторы акции в очередной раз напомнят омичам о необходимости соблюдения масочного режима: пользоваться защитными средствами нужно в автобусах, маршрутках, на остановках и в других общественных местах. Чтобы призвать омичей к сознательности, волонтёры выставят плакаты-напоминания. Такие акции проводятся в городе регулярно - с начала пандемии на улицах раздали уже десятки тысяч защитных масок.