Еще одна жертва коронавируса: Умер бывший худрук Омской филармонии Евгений Шестаков

Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Трагическая новость пришла из соседней Тюмени. 11 октября на 72-м году жизни от коронавируса умер Евгений Шестаков, долгие годы возглавлявший Омскую филармонию. Судя по всему, болезнь развилась стремительно. Еще 20 сентября дирижер в соцсетях приглашал слушателей на открытие нового сезона в Тюменскую филармонию. А уже спустя четыре дня не смог выйти на сцену.

О случившемся рассказал всемирно известный пианист Денис Мацуев.

– Пришла трагическая новость из моей дорогой и любимой Тюмени. Ушел из жизни великолепный маэстро Евгений Иванович Шестаков, с которым мы очень много лет дружили, – написал Мацуев на своей странице в Instagram. – Трагедия. Трагедия для нашей русской культуры, культуры Тюмени и Сибири. Трагедия для всего коллектива: не могу представить себе даже, что они сейчас чувствуют. Трагедия для супруги. Злополучный коронавирус, который не щадит никого. Никто бы не мог и подумать, что такой здоровый человек уйдет так внезапно. Сложно в такие моменты что-то комментировать, потому что внутри – полная пустота. Никак не вяжется у меня в голове эта новость с его могучей сибирской энергетикой и здоровьем. У него остались молодая жена, маленькая дочка и еще один ребенок, который должен появиться совсем скоро.

Напомним, Евгений Шестаков был художественным руководителем Омской филармонии с 1992 года. В 2015 году он осуществил свою давнюю мечту и создал филармонию в Тюмени.