26 тысяч жителей покинули Омск с начала года

Омичи активно уезжают из города даже в период пандемии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже несколько лет подряд в Омской области фиксируют убыль населения. 2020 год не стал исключением. В Омсктате подсчитали, что из региона уехало на 4 563 человека больше, чем приехало. По данным статистики, уехали в 2020 году 26 194 человека, а приехали всего 21 631. Отмечают, что 3 865 человек переехали заграницу, а 22 392 омича выбрали для проживание другие регионы России.

На ситуацию с миграцией, видимо, повлиял коронавирус и ограничения, которые вводятся повсеместно и на передвижение в том числе. Для сравнения, в 2019 году из Омской области уехали 61 054 омичей, а приехали на ПМЖ 48 945 человек.