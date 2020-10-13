Не покупайте декларации!

Сейчас в Интернете много предложений по декларированию продукции. Цена таких услуг небольшая, но они не законны, поскольку исследования образцов продукции не проводится, а протоколы испытаний фиктивные.

Поэтому Управление Россельхознадзора по Омской области предупреждает товаропроизводителей партий зерна, предназначенных к выпуску в обращение на территории Таможенного союза: ответственность за надлежащее декларирование, в том числе проведение необходимых испытаний по показателям безопасности на соответствие требованиям ТР ТС 015\2011 «О безопасности зерна» лежит на заявителях (товаропроизводителях, продавцах). Если сертификат недействительный, заявителю выдадут предписание о прекращении действия декларации и оштрафуют по ст. 14.44 КоАП РФ: должностных лиц в размере от 15000 до 25000 руб., юридических - от 100000 до 300000 руб.

Поэтому нужно обращаться только в аккредитованные испытательные лаборатории и органы по сертификации, включенные в «Перечень органов по сертификации и испытательных лабораторий», размещенный на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации: https://fsa.gov.ru//.