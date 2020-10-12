«Меркурий» обнаружил некачественное мясо

04.09.2020 в Омскую область для ООО «Снаб» поступила партия мяса блочного замороженного из жилованной свинины общим весом 18 455,4 кг, которая была возвращена ФКУ ЖКУ УФСИН России по Республике Башкортостан и сопровождалась ветеринарным свидетельством формы №2 от 01.09.2020 № 0001002.

Данная партия мяса выработана в апреле 2020 года ФГУП «Владимирское» на площадке ИП Журавлева В.Ф. по адресу Омская область, Тарский р-н, г. Тара, ул. Зверопромхоз, Литера А. Согласно информации, из ФГИС «Меркурий» для производства мяса использовались животные, предназначенные для вынужденного убоя, приобретенные на ООО «Титан-Агро» (Омская область).

Документы на площадке ИП Журавлева В.Ф. оформляла ветеринарный санитарный эксперт БУ «Тарская ОМСББЖ» Вяткина О.Н. После поступления животных Вяткина О.Н. провела предубойный осмотр, ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя и приняла решение выпустить мясо в реализацию без ограничений, без предварительного обеззараживания проваркой, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации.

На основании полученной информации из ФГИС «Меркурий» Управлением ООО «Снаб» выдано постановление о запрещении использования продукции по назначению. После проведения лабораторных исследований 18 455,4 кг мяса признано годным для проварки или изготовления мясных хлебов либо консервов. Ветеринарный санитарный эксперт БУ «Тарская ОМСББЖ» Вяткина О.Н. привлечена к административной ответственности.