В минприроды не зафиксировали выбросы, на которые жаловались омичи

Химический запах снова не давал омичам спать. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в одной из городских групп Омска в социальных сетях новая появилось сообщение о резком химическом запахе, который не давал омичам спать.

Автор поста обратил внимание на неприятный запах в районе Нефтяников, а в комментариях омичи добавили, что ощущают его и на Левом берегу, и в поселке Амур-2. Кто-то описывал его как химический, кто-то как запах газа.

В мининприроды проверили замеры на стационарных постах наблюдения и сообщили, что незначительное превышение по сероводороду фиксировали только в одном случае.

- По данным автоматизированного поста наблюдений по ул. 4-я Поселковая, во второй половине 11 октября концентрация сероводорода начала подниматься и в 18:00ч. достигла 0,9 ПДКм.р. На автоматизированных постах наблюдений по ул. 10 лет Октября, Дмитриева, 4-я Поселковая превышений по измеряемым показателям не зафиксировано, - сообщили в ведомстве.