«Я кричу о помощи, а очередь стоит»: в Омске инфарктник 6 часов сидел в очереди на томографию

Очередь на КТ в омской поликлинике не двигалась 6 часов. Фото: ВКонтакте

В Омске продолжает расти число зараженных коронавирусом, об этом говорит статистика, публикуемая минздравом. Из-за этого КТ становится все более и более востребованным видом медицинского обследования. Омичи и раньше испытывали трудности с тем, чтобы сделать томографию. И вот в соцсетях появился очередной отчаянный пост об этой проблеме.

Омичка утверждает, что ее муж несколько часов простоял в очереди на КТ, но она даже не сдвинулась.

- Сегодня мой муж сидит в очереди на КТ (с направлением на госпитализацию) уже 6 часов! С температурой 40, болеет уже 6 дней! Человек перенёсший инфаркт! Никто к нему не подходит, говорят, что здесь все "такие", ждите! Я кричу о помощи и не знаю куда еще обратиться, а очередь стоит на месте. Скорая едет по 15 часов. Так где же нам искать спасение?! - пишет женщина.

В комментариях омичи возмущены сложившейся ситуацией и советуют обращаться на горячую линию минздрава или в платную клинику. Сами представители министерства здравоохранения в комментариях ответили, что, скорее всего, в ситуации есть замечания к работе участкового врача.

- При направлении на госпитализацию участковый терапевт должен был вызвать скорую "на себя", минуя КТ, - прокомментировали представители минздрава.