Омск третий день бьет рекорды по заражениям коронавирусом

Вторые сутки подряд от коронавируса гибнет 5 омичей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске уже третьи сутки растет число зараженных коронавирусом. Об этом говорит и статистика омского минздрава. Сегодня, по данным министерства, выявили 147 случаев заражения ковидом. Вчера этот показатель составлял 143 человека.

Выписали из больниц сегодня только 57 пациентов. Всего с начала пандемии в Омской области победили вирус 9 849 человек.

К сожалению, COVID-19 продолжает уносить жизни омичей. За последние сутки скончались 5 человек. Всего с начала пандемии от вируса погибли 356 человек.

География распространения коронавируса в Омской области выглядит так: Омск – 121, Омский район – 10, Азовский район – 6, Большереченский, Исилькульский, Москаленский районы – по 2, по одному новому случаю заражения в Кормиловском, Муромцевском, Полтавском, Нововаршавском районах.