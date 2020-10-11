Трое омичей оказались в больнице после лобового столкновения двух иномарок

Троих омичей с места аварии госпитализировали, а одного отпустили после осмотра. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня поздней ночью около 1:00 на улице Новокирпичная в Омске лоб в лоб столкнулись "Датсун Ондо" и "Шевроле Каптива".

Предварительно сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 40-летний водитель "Датсун" выехал на встречную полосу, где и допустил столкновение со второй иномаркой. В результате ДТП водитель "Датсун" и двое его пассажиров, мужчина 34 лет и женщина 37 лет, оказались в больнице. 21-лентний водитель "Шевроле" серьезных травм не получил, медики отпустили его после осмотра.

Сейчас проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины аварии.