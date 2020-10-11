Стало известно, какая погода ждет омичей на грядущей неделе

Погода будет относительно теплой и влажной. Фото: Веселовская Анна

Выходные в Омске выдались дождливыми, но по-осеннему теплыми. Температура держалась около +10 градусов.

А начало недели по прогнозам синоптиков встретит горожан похолоданием до +4, пойдет снег с дождем. Всю неделю температура не будет подниматься выше +10 градусов, а к выходным немного потеплеет и осадки сменятся дождем.

По долгосрочным прогнозам до конца октября омичей ждет относительно теплая погода с кратковременными дождями. Температура будет держаться около +10...+13 градусов, а небольшие дожди местами будут идти примерно по 2-3 раза в неделю.