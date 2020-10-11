Две омички не поделили дорогу, а пострадал двухлетний ребенок

В обстоятельствах аварии разберутся специалисты ГИБДД. Фото: пресс-служба ГИБДД по Омской области

Накануне в Омске произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний малыш.

По данным пресс-службы ГАИ, столкновение произошло в 16:20 на въезде в микрорайоне «Старгород» на перекрестке улиц Нагибина и 2 Кольцевая. Женщина на автомобиле "Лексус" выезжала из поселка и на перекрестке столкнулась с другой авто-леди на "Фольксвагене". Никто из женщин серьезных травм не получил, но медицинская помощь понадобилась двухлетнему малышу, которого перевозила последняя.

В полиции проводят проверку по факту ДТП, после которой будут установлены все причины произошедшего.