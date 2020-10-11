Дорожную развязку у парка Победы в Омске построят в 2022 году

Территорию вокруг новой дороги планируют благоустроить. Добавить зоны для парковки, оборудовать пешеходные дорожки. Фото: администрация Омска

В Омске близится к концу строительство дороги за миллиард, которая, по заявлениям мэрии, должна была стать дублером улицы 70 лет Октября. Но сайту "Комсомольская правда в Омске" стало известно, что изначально ее предназначение заключалось в другом. Отсюда и множество вопросов, которые возникаю у омичей к новой дороге.

Стало известно, что в администрации Омска планируют дополнить миллиардную дорогу развязкой под Ленинградским мостом, часть которой будет проходить через территорию парка Победы. Под нее уже выделили участок в 32 000 квадратных метров. В мэрии отмечают, что на этом участке в парке и так уже проходит проселочная дорога, ее просто благоустроят и свяжут с 3 Островской.

Новая развязка будет связывать Ленинградский мост и 3 Островскую. Фото: администрация Омска

- По информации департамента строительства, строительство автомобильной развязки для удобства передвижения жителей и гостей города планируется выполнить в 2022 году. После завершения строительства данный участок получит благоустроенный вид, парковочные зоны для посетителей парка, а также возможность поворота при движении со стороны Левобережья на 3-ю Островскую, - уточнили в пресс-службе администрации.