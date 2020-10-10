Коронавирус унес жизни еще пятерых омичей

Количество смертельных случаев тоже начинает понемногу расти. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже известно, что за прошедшие сутки в Омской области выявили рекордно высокие показатель заражений за октябрь, а именно 143 новых случая.

К сожалению, статистика смертности от новой инфекции пополнилась пятью новыми случаями. Теперь в списке умерших числится 341 человек. Область подбирается к новому порогу по количеству летальных исходов болезни.

Активно шагает коронавирус и по районам Омской области. Основным очагом заражения продолжает оставаться Омск, здесь 119 новых случаев, но и в районах, которые еще совсем недавно показывали практически отсутствие новых случаев заражения, снова начинают выявлять ковид. Так в Омском районе – 5, Марьяновском, Таврическом районе– по 3, Горьковском, Тарском, Калачинском, Большереченском районах – по 2, Любинском, Колосовском, Тюкалинском, Азовском, Шербакульском районах – по одному новому пациенту.