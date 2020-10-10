Еще один омский театр перенес спектакли из-за коронавируса

Лицейски театр стали вторыми, кто перенес спектакли из-за коронавируса. Фото: www.liceydrama.ru

Накануне стало известно, что коронавирусом заболел один из актеров омской драмы, Валерий Алексеев, а чуть позже театра объявил, что перенесет октябрьские спектакли на ноябрь. Примеру Драматического театра последовал и Лицейский театр, который сообщил о переносе своих спектаклей из-за сложной эпидемиологической обстановки.

- Друзья, внимание! В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мы вынуждены перенести спектакли: «Зима под столом» с 10 октября на 16 ноября, «Смешные деньги» с 11 октября на 9 ноября, «Зойкина квартира» с 15 октября на 30 ноября. Начало спектаклей в 19:00, - говорится в сообщении театра.

Также для омичей уточнили, что все приобретенные билеты будут действительны с сохранением мест.