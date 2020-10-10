В Омской области вявили рекордное количество заразившихся коронавирусом

Коронавирус продолжает распространяться по Омской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Темпы заражения коронавирусом продолжают бить все рекорды. Вчера по данным федерального оперштаба в Омской области выявили 132 новых случая заражения. Это был самый высокий показатель для области за октябрь, но сегодня он оказался побит. В минздраве сообщили о 143 заболевших.

Конечно, растет и количество выздоровевших. За сутки их зарегистрировали 114, что на 26 больше пятничных показателей, но все же существенно ниже, чем цифры по зараженным.

Всего на данный момент в Омской области с начала пандемии заразились коронавирусом 12 111 человек, а вылечились от новой инфекции 10 583 пациента.