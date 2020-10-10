Полиция ищет омича, спасшего продавщицу от ножа

Омич спас продавщицу от расправы и пожелала остаться анонимным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске в одном из магазинов произошла попытка ограбления. Ее помог пресечь неизвестный мужчина, которого теперь разыскивают, чтобы поблагодарить.

Как сообщают в полиции, инцидент произошел 6 октября около 20:30 в продуктовом магазине на улице Пушкина. Ничто не предвещало беды, когда покупательница достала нож и пригрозила 62-летней продавщице расправой, если та не отдаст деньги из кассы и своего кошелька. Перейти к исполнению угроз омичка не успела, в магазин зашел посетитель, который выбил нож и удерживал женщину до прихода охраны. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за похожие преступления.

Омич, который спас продавщицу, ушел еще до приезда полиции и не оставил никаких контактных данных. Сейчас его ищут не только в полиции, но и родственники продавщицы в соцсетях, чтобы поблагодарить за смелый поступок.