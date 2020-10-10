Министр здравоохранения Солдатова заявила, что скорая работает напряженно

Накануне стало известно о новой реформе в системе омского здравоохранения. Об этом заявила глава минздрава Ирина Солдатова 4 октября. Тогда она заявила, что пациентам с температурой может помочь и участковый врач. С понедельника скорая помощь в Омске начала работать по-новому. Некоторые вызовы теперь отдают поликлиникам.

- Правительство Омской области, Министерство здравоохранения Омской области не давали никаких указаний по отмене выездов бригад скорой к пациентам с повышенной температурой. Однако, действительно, с учетом роста заболеваемости ОРВИ, сезонным гриппом и коронавирусом работа скорой помощи приобрела напряженный характер. Мы, министерство здравоохранения, обязаны обеспечить прием каждого вызова, каждого омича, нуждающегося в помощи. Еще раз подчеркну – ни один вызов не должен остаться без внимания! - отметила Солдатова на брифинге, который состоялся в министерстве накануне. Там подробно обсуждали нововведения в работу скорых и поликлинических бригад.