В Омске из-за коронавируса полностью закрылась школа

Всем школьникам с подозрением на ковид придется дождаться результатов тестов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, в конце сентября у одного из учителей школы № 36 в поселке Солнечном выявили коронавирус. В результате всем, кто с ним контактировал, пришлось уйти на самоизоляцию. На дистанционное обучение перешли сразу 18 классов. Карантин у них должен был закончиться еще 5 октября. Но сегодня, 9 октября, стало известно о полном закрытии школы из-за добравшейся туда пандемии.

– Школа № 36 в Омске переходит на дистанционное обучение, – говорится в официальном сообщении областного министерства образования. – Согласно предписанию Роспотребнадзора учреждение закрывается с 12 октября в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Учащихся школы переведут на дистанционный режим обучения на две недели.