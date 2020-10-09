Омичи вместо аварии устроили драку прямо на дороге

Омичи предпочли разбить друг другу носы, а не машины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне омские водители на улице Богдана Хмельницкого запечатлели необычную причину затора. Двое водителей не смогли мирно решить, кто кому должен уступить право перестроиться, но вопреки ожиданиям аварии не произошло. Мужчины решили не портить автомобили, а разобраться друг с другом лично.

Как говорят очевидцы, сначала омичи просто разговаривали на повышенных тонах, а потом завязалась драка. Из-за спорщиков на дороге образовался затор, потому что водители не могли объехать два автомобиля и дерущихся мужчин. В комментариях под видеороликом очевидцы рассказывают, что угомонить дерущихся помог третий водитель, которому надоело стоять в пробке.