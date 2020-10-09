В соцсетях обсуждают незаконную свалку, обнаруженную на выезде из Омска

«Возвращались в Омск и на въезде в город в лесополосе увидели вот такую картину – экскаватор зарывает кучи мусора!!!!» - написал омич, снявший происходящее. Пользователи соцсети надеются, что надзорные органы обратят на это видео внимание. По предположениям пользователей соцсетей таким образом от мусора могут избавляться предприниматели, которые экономят на легальном вывозе.

«Возвращались в Омск и на въезде в город в лесополосе увидели вот такую картину – экскаватор зарывает кучи мусора!!!!» - написал омич, снявший происходящее. Омичи надеются, что надзорные органы обратят на это видео внимание.

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