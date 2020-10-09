Запасливые омичи зачем-то украли скульптуру зуба

Фигура простояла на месте всего несколько дней. Фото: vk.com

Всего три дня простояла скульптура зуба, установленная перед одной из стоматологических клиник на Левом берегу.

– В Омске 4 октября двое парней, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и душевного неравновесия вырвали керамическую фигуру зуба, сидящего на скамейке напротив стоматологии на ул. Лукашевича, – рассказывает в соцсетях автор поста Марианна Карелина. – Вандалам хватило сил не только вырвать зуб вместе с частью скамьи, но и прогуляться в его компании вплоть до остановки «Звездная», после чего они были замечены и задержаны сотрудниками правопорядка. Зуб успел простоять всего-лишь несколько дней.

Зачем им понадобился гигантский зуб, хозяйственные омичи теперь объясняют полицейским, которые сейчас разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося. Причиненный материальный ущерб подсчитают после проверки.