В Омской мэрии объяснили, почему не работал светофор на переходе, где сбили школьницу

Светофор обещают подключить в конце октября. Фото: администрация Омской области

Накануне в результате ДТП в Омске пострадала 9-летняя школьница. Девочка переходило дорогу по пешеходному переходу днем, когда ее сбила машина. В обстоятельствах аварии разбирается полиция, а омичи в соцсетях сообщали, что на этом переходе уже давно установили светофор, но он до сих пор не работает.

В мэрии объяснили, что над пешеходным переходом еще ведутся работы и закончатся к концу октября. Также специалисты отметили, что проведеных работ уже достаточно, чтобы на переходе преимущество предоставлялось пешеходам.

– В настоящее время над пешеходом работает уличное освещение, нанесена зебра и установлены дорожные знаки, что уже говорит о необходимости соблюдать правила дорожного движения и дает преимущество пешеходам на данном участке дороги. Автомобилисты обязаны соблюдать правила дорожного движения и пропускать пешеходов при переходе проезжей части, – заявили в УДХиБ.