На дорожке отремонтированного Юбилейного сквера в Омске уже покосился столб

Фото: «ЧП Омск»

Буквально на днях в Омске после благоустройства открыли Юбилейный сквер, расположенный в Ленинском округе. После двух этапов реконструкции это пространство преобразилось в лучшую сторону. Впрочем, получившейся красотой местные жители любовались недолго.

Горожане, пришедшие погулять в обновленный сквер, заметили, что один из фонарей вдоль дорожки сильно наклонился и может упасть на прохожих.

– В сквере навели порядок, выложили новые велодорожки, положили тротуарную плитку, установили новые фонари, детскую площадку, за что огромное спасибо городу, – пишет в соцсетях автор поста Ольга Зорина. – В общем, красота и порядок, но теперь вот такая картина сегодня.

Впрочем, комментаторы считают, что столб накренился не без помощи людей, и предполагают, что в него въехала машина с прилегающей парковки.