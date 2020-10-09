Омич отмечал мягкий приговор и убил свидетеля по своему уголовному делу

Фигуранта будут судить за убийство. Фото: Олег ЗОЛОТО

31-летнего омича судили за причинение вреда здоровью – он ударил приятеля топором по голове. Тот выжил, простил нападавшего и попросил не наказывать его слишком строго. В суде прислушались и приговорили агрессора к условному сроку.

Все трое из предыдущей истории – фигурант, потерпевший и свидетель – отправились отмечать мягкий приговор приятеля. Пили несколько суток подряд. Праздник жизни закончился, когда уголовник убил свидетеля ударом ножа в сердце. Как выяснилось, они не поделили пачку сигарет.

Теперь дебошир уже точно будет изолирован от общества – на сколько, решит суд.

– В тот же день мужчина был заключен под стражу, где и находится в настоящее время, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.