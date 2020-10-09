Житель Омской области убил кота, чтобы впечатлить тещу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очень странным способом поздравил свою тещу с Днем пожилого человека 46-летний житель Тары. 1 октября мужчина выпивал. Домой пришла его сожительница вместе со своей 65-летней матерью. Пенсионерка начала корить зятя за пьянство и тунеядство.

Тот обиделся и схватился за топор. Чтобы напугать сварливую родственницу, уже судимый ранее сельчанин, ударил обухом подвернувшегося под руку кота. Когда животное погибло от полученных травм, дебошир выкинул труп в кусты.

– Участковым уполномоченным опрошены участники конфликта, отобраны заявления потерпевших. По факту угрозы убийством дознавателем ОМВД России по Тарскому району возбуждено уголовное дело. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По факту жестокого обращения с животным проводится проверка. Тело кота направлено на биологическую экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

За убийство кота пьянице грозит до 3 лет колонии.