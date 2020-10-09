Как изменилась Омская область за три года с Александром Бурковым

Александр Бурков ровно 3 года трудится на посту губернатора Омской области.

Три года назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил Александра Буркова исполняющим обязанности губернатора Омской области. За время работы на своем посту глава региона внес множество полезных инициатив и предложений по улучшению экономического и социального климата в регионе. Благодаря деятельности губернатора Омская область сократила долги на 13% и получила дополнительное финансирование из федерального бюджета, приняла участие во многих нацпроектах.

Ярким примером стала программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках которой в Омске и области проведен ремонт множества дорог. За три года в общей сложности построили 173 километра абсолютно новых дорог, отремонтировали 721 километр. До конца 2020 года в регионе планируют завершить ремонт еще 180 километров дорог.

Александр Бурков принимал участи в открытии новой дороги до Русской поляны. Фото: Омская губерния

Существенно обновился парк общественного транспорта в Омске. За три года на маршруты вышли 220 новых машин разного класса, а до конца года на городские маршруты выйдут 33 новых троллейбуса "Адмирал", первая партия которых уже проходит техосмотр в Омске, и 24 трамвая.

Александр Бурков также принимал активные меры, чтобы улучшить положение в социальной сфере. Множество многодетных семей смогли воспользоваться государственной поддержкой и улучшить жилищные условия или направить средства на образование детей. В городе начали действовать 4 новых детских сада, строительство которых завершили за последний год, это позволило создать почти 900 новых мест для маленьких омичей. В Омской области начат активный процесс по ремонту зданий детских садов и школ, приобретается школьный транспорт, чтобы ученики могли добраться до образовательных учреждений.

За время правления Александра Буркова Омская область стала центром для проведения международных мероприятий. Так на территории Омска в прошлом году прошел XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В мероприятии приняли участие президенты двух стран. За время форума в регионе удалось подписать 32 межрегиональных коммерческих соглашения, выгодных и для Омской области в частности.

При участии губернатора завершились масштабные строительные проекты. В 2019 году своих воспитанников приняла детская хоккейная академия "Авангард", строительство которой инвестировали из средств "Газпрома", открылась и новая поликлиника в Кироском округе Омска. Закончили и затянувшиеся реконструкции театра "Галерка" и здания страхового общества "Саламандра". Там же при содействии Александра Буркова открылся единственный за Уралом филиал государственного музея "Эрмитаж".

Сейчас, несмотря на вынужденную самоизоляцию из-за болезни коронавирусом, о которой глава региона сообщил накануне, Алекандр Бурков продолжает работу с членами правительства. Болезнь протекает без серьезных осложнений, поэтому можно надеяться на скорое выздоровление главы региона.