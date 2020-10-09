Главврач омской больницы рассказал, через какое время возможен рецидив COVID-19

Заболеваемость коронавирусом снова начала расти. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области пугающими темпами продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Вчера сообщалось уже о 117 новых случаях за сутки. При этом от повторного заражения не застрахованы даже те, кто уже переболел коронавирусом. Как выяснилось, через время действие антител, выработавшихся в организме человека после выздоровления ослабевает и постепенно сходит на нет.

– Антитела, которые существуют в организме переболевшего коронавирусом человека и мешают ковиду развиться вновь, существуют в пределах четырех месяцев. От четырех месяцев до года, – цитирует «12 канал» главврача омского Клинического медико-хирургического центра Вадима Бережного. – Это предварительные оценки ученых. Но мы знаем пациентов, у которых уже через 4 месяца после того, как они в мае переболели, снижается иммунитет и возникает угроза заболеть снова. И это не связано с тяжестью заболевания. Некоторые люди перенесли инфекцию на ногах, бессимптомно. И они имеют очень высокую концентрацию тел, есть предположения, что у них эти антитела будут жить до года и защищать их от рецидива. А те, кто переболел тяжело, имеют насыщение антителами в очень небольшой концентрации, и с каждым месяцем она снижается. Можно предположить, что через 4 месяца они снова окажутся под угрозой.