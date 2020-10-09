Как будут работать поликлиники в Омске, которым передадут часть вызовов из скорой

Часть вызовов скорой теперь будут перенаправлять в поликлиники. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

C октября в Омске собрались менять систему работы скорой помощи. Все обращения теперь будут делиться на экстренные и неотложные. Ко вторым относятся случаи, когда угрозы жизни пациента нет. И вот эти вызовы будут перенаправлять в поликлиники по месту жительства. Но только в рабочее время медучреждений, ночью на вызовы продолжит выезжать служба «03». С такой инициативой выступил областной минздрав.

Пока у многих омичей, которые иногда ждут участкового врача по несколько суток, есть большие сомнения, что система заработает без сбоев. «Комсомольская правда в Омске» обратилась за комментарием к главврачу станции скорой медицинской помощи Омской области Максиму Стуканову.

– Это была не наша инициатива. Нам поручили это сделать, и мы разработали простейшую программу в 6-дневный срок, – объяснил Максим Михайлович. – Это очень упрощенный аналог того, на чем работают бригады скорой. В поступившем сообщении будет видна причина вызова, адрес и данные пациента. Бывает, что вызов на пограничной территории двух больниц, тогда он будет направляться той, которая ближе к дому пациента. Мы прописали четкие критерии в так называемом дереве опроса, его проводит диспетчер. На температуру без осложнений или высокое давление может приехать и поликлиническая бригада. А на боль в животе или температуру с осложнениями, конечно, должна срочно выезжать скорая. К детям мы едем на все обращения без исключения. Подчеркиваю: ни один вызов не останется необслуженным. Если по какой-то причине поликлиническая бригада не приехала, у нас будет светиться «аларм». Вызов все равно вернется к нам, и мы на него приедем. Сначала мы выезжаем на экстренные случаи – роды, ДТП, инфаркты – потом уже на все остальные. Просто сейчас в связи с пандемией это может занять время. Поликлиническая бригада в таком случае приехала бы быстрее. Если нет – подключимся мы.

По новой системе медики пока не заработали. Ждут распоряжения минздрава, где будет четко прописано: где заканчивается ответственность скорой и начинается ответственность главврачей поликлиники. В идеале для пациента в качестве оказываемой помощи не должно быть никакой разницы, кто приехал – скорая или поликлиника. Единственное отличие – в сокращении времени ожидания приезда бригады.

Подробное интервью с Максимом Стукановым можно прочитать здесь.