Губернатор Александр Бурков обратился к омичам из самоизоляции

Находящийся на самоизоляции из-за болезни коронавирусом губернатор призвал омичей внимательнее относиться к своему здоровью. Фото: Instagram Александра Буркова

Накануне стало известно о том, что коронавирусом заразился губернатор Омской области Александр Бурков. Он недавно вернулся из рабочей поездки в Беларусь, где встретился с президентом республике Лукашенко, и сразу ушел на самоизоляцию. Вчера в своем Instagram Бурков выложил обращение к омичам.

- Заболеть может любой, не зависимо от возраста, профессии и должности. Вот и меня ковид не обошел стороной, к счастью, болезнь проходит в легкой форме. Даже могу работать с членами правительства и главами администраций по видеосвязи, - начал свою речь глава региона. - Мне не хватает общения с людьми, но пока приходится работать только так.

Губернатр отметил, что в регионе постарались сделать все, чтобы избежать наложения коронавируса на сезонные респираторные заболевания. Для этого в Омской области провели масштабную компанию по вакцинации от гриппа.

- Мы должны понимать, что противостоять ковиду можно только сообща. Не каждый в отдельности, а все вместе должны соблюдать санитарные нормы, масочный режим и социальную дистанцию, чтобы мы действительно могли победить коронавирус, - отметил Александр Бурков. - Дорогие друзья, я желаю вам здоровья, беречь себя, своих близких и окружающих вас людей. Поэтому соблюдайте санитарные нормы и не болейте, - закончил свое обращение губернатор.