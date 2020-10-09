Жители Омской области могут оплатить налоги в любом почтовом отделении

Деньги в режиме реального времени поступают на счета налоговой службы, а плательщику выдается фискальный чек, подтверждающий оплату.

«В отделении Почты России также можно заплатить налоги и без бланка уведомления, для этого достаточно назвать оператору свой ИНН, – пояснила заместитель директор УФПС Омской области Елена Волохина. - Также оплатить налог можно дома через почтальона при его очередном посещении с помощью мобильного почтово-кассового терминала».

Информацию об адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения можно узнать на официальном сайте Почты России pochta.ru или через мобильное приложение.

Напоминаем, что для эффективного планирования времени посещения отделений почтовой связи клиентам Почты России доступен сервис «Предварительная запись». Записаться можно через сайт или мобильное приложение Почты России. Онлайн-запись возможна не менее чем за час до планируемого визита. В мобильном приложении и на сайте автоматически отобразятся ближайшие почтовые отделения, подключённые к услуге. В регионе новый сервис внедрен в каждое седьмое почтовое отделение с наибольшим клиентским потоком. Записаться на обслуживание заранее можно в 66 отделений связи города Омска, а также в 28 отделений, расположенных в каждом муниципальном районе Омской области.