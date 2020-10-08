После сортировки на заводе мусор омичей превратился в музейный экспонат

На выставке можно посмотреть спецодежду оператора по сортировке ТКО, миниатюры экологичных мусоровозов и контейнеров для сбора мусора, потрогать и хорошо рассмотреть образцы вторсырья, выпущенного на омском мусоросортировочном заводе. Кроме того, в экспозиции представлены благодарственные грамоты от Всероссийского общества охраны природы за активное участие омского регоператора в федеральном проекте «Зеленая весна», а также фотографии объекта. На них можно оценить какой ухоженной стала территория пустыря, два года назад заваленная мусором.

Напомним, что год назад региональный оператор «Магнит», выбранный на конкурсной основе Правительством Омской области, запустил первый в истории региона мусоросортировочный завод.

Открытие объекта по обработке отходов федеральные СМИ назвали экологическим прорывом в жизни региона. До 2019 года утилизация твердых коммунальных отходов в Омской области заключалась только в их сборе и захоронении.

Сегодня комплексная работа по созданию новой системы обращения с отходами в регионе соответствует государственной политике и направлена на поэтапное снижение накопленного экологического ущерба. Промышленная сортировка отходов, которая началась в Омской области с приходом регионального оператора, позволяет снизить объемы захораниваемых отходов, отправлять на вторичную переработку полезные фракции и тем самым – снижать негативное воздействие на окружающую среду.

Кандидат биологических наук, заведующая научно-экспозиционным и выставочным отделом природы ОГИК музея Вероника Никонова рассказала, что главная задача выставки – подтолкнуть омичей пересмотреть свое отношение к отражающему миру, и задуматься о том, что сегодня можно сделать, для того снизить вред от деятельности человека на природу.

«Нынешняя экологическая ситуация – это проблема, которая касается каждого, и только все вместе мы сможем добиться результатов в ее улучшении. Сейчас уровень антропогенного загрязнения очень высок, люди начинают это понимать, встают на путь ответственного отношения к природе», - рассказала кандидат биологических наук, заведующий научно-экспозиционным и выставочным отделом природы ОГИК музея Вероника Никонова.