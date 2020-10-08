«Мы приняли непростое решение»: Омская драма снова закрылась из-за пандемии

Фото: пресс-служба Омского государственного академического театра драмы

Формально в регионе пока еще разрешена работа всех учреждений культуры. Несмотря на это, в Омской драме подстраховались и сами отложили до лучших времен спектакли, запланированные на большую часть октября. Такое решение неслучайно – только за минувшие сутки в области выявлено 117 новых случаев ковида.

– Наш самый главный приоритет – здоровье и безопасность сотрудников театра и зрителей. Поэтому в сложившейся эпидемиологической ситуации нами было принято непростое решение, – говорится в сообщении театра. – Омский академический театр драмы приостанавливает показ спектаклей с 8 до 21 октября 2020 года включительно. Все спектакли, объявленные на эти даты, переносятся на ноябрь по прилагаемому графику. Приносим нашим зрителям извинения за доставленные неудобства. Надеемся на понимание. Тем не менее, театр не прекращает работу. Мы регулярно проводим санобработку всех помещений, обслуживаем декорации, машинерию. Наши кассы работают – можно приобретать билеты на спектакли, которые состоятся в конце октября и в ноябре. Театр живет! Берегите свое здоровье и здоровье близких.

Дополнительную информацию зрители могут получить по телефонам 24-40-65 и 24-32-12.

Напомним, накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у ведущего актера труппы – Валерия Алексеева. Правда, супруга народного артиста РФ рассказала в Instagram, что он чувствует себя бодро и проходит лечение дома.