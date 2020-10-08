Двое омичей прятались от полиции в морозильной камере

Парни решили прятаться, только когда увидели полицейских. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух омичей 20 лет обвиняют в краже алкоголя из продуктового магазина. Все началось тоже со спиртного. Двое омичей уже изрядно подшофе решили отправиться в гости, но до друзей так и не дошли, заблудившись по-дороге. На пути приятелей встретился продуктовый магазин, замок которого они без особого труда взломали, прошли в вино-водочный отдел, взяли бутылку коньяка и продолжали выпивать.

Узнав о проникновении в свой магазин, хозяин позвонил в полицию. Наряд тутже выехал на место преступления, а сами преступники и не думали убегать с награбленным. Они употребляли алкоголь прямо в магазине, но когда увидели полицейских, поняли, что бежать некуда и решили спрятаться в морозильной камере, прихватив и коньяк.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Омской области, на молодых людей завели уголовное дело по которому им может грозить до 5 лет лишения свободы.