Тепло пришло во все многоквартирные дома Омска

Батареи стали теплыми во всех домах и образовательных учреждениях Омска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня в мэрии провели оперштаб по вопросам обеспечения устойчивого теплоснабжения. Специалисты обсудили подключение всех домов Омска к теплу. В мэрии обратили внимание на отсутствие отопления в некоторых домах из-за аварий на теплосетях и взяли ситуацию на контроль. Сейчас, как сообщают в мэрии, тепло поступило во все многоквартирные дома Омска. На особом контроле остается только один дом по адресу улица Светлая 1, там из-за завершения ремонтных работ подключили пока только половину стояков, но в ближайшее время УК обещает закончить работы.

В администрации отметили, что одновременное подключение всех домов к отоплению невозможно, потому что оно поступает к омичам из разных источников. Если в квартирах до сих пор холодно, в мэрии советуют прежде всего обратиться в управляющую компанию, они лучше других знают особенности подключения в каждом доме.

- Именно обслуживающая организация должна быть в курсе всех особенностей подачи тепла в конкретный дом.Также жители могут позвонить по телефонам, указанным в квитанциях за отопление. Конечно, возможны ситуации, когда телефоны заняты либо оператор не может в силу каких-либо причин предоставить полную информацию. Тогда омичи могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города или в администрации округов, - пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Владимир Шнипко.