Уже 117 за сутки: В Омской области стремительно растет заболеваемость коронавирусом

За сутки в Омской области зарегистрировали 117 новых случаев ковида. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области продолжает стремительно расти заболеваемость коронавирусом. После существенного спада в конце августа-начала сентября цифры статистики снова перебрались за трехзначное число. Психологический рубеж в сотню новых зараженных за сутки был пройден несколько дней назад. И, судя по динамике, в ближайшее время зараза отступать не намерена.

По данным федерального информационного центра по коронавирусу на четверг, 8 октября, в Омской области тесты на ковид оказались положительными еще у 117 местных жителей.

Напомним, в связи с серьезной загруженностью скорых из-за пандемии в регионе даже собираются часть неотложных вызовов перенаправлять в поликлиники. «Комсомольская правда в Омске» подробно узнала, как будет действовать новая система. Почитать об этом можно здесь.