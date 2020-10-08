В депобре прокомментировали сообщение о массовом отравлении детей в омском садике. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 8 октября, стало известно об очередном ЧП в садике при омской школе № 99 в Ленинском округе. Судя по свидетельству очевидцев, в этом дошкольном учреждении сразу несколько воспитанников слегли с сильной рвотой. Что это – отравление или ротовирусная инфекция – сейчас устанавливается.

В омском департаменте образования уже прокомментировали этот инцидент.

– По факту случившегося инициирована проверка в учреждении, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины, взята объяснительная с директора учреждения, – говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, несколькими днями ранее из этого же садика пропала трехлетняя девочка. Пока воспитательница отвлеклась, малышка пробралась за территорию через дыру в заборе. К счастью, эта история закончилась благополучно, найти ребенка помогли неравнодушные жильцы окрестных домов.