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В омском депо мойщицу составов зажало локомотивам

Женщина получила серьезные травмы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичка получила серьезные травмы, но сейчас ей ничего не угрожает.

Омичка получила серьезные травмы, но сейчас ей ничего не угрожает.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел в локомотивном депо "Московка" в начале сентября. Около 14:00 женщину, которая занималась мойкой составов в ООО СТМ "Сервис" зажало между вертикальной стойкой эстакады и поручнями кабины локомотива модели 2ЭС6-607. Он должен был следовать в составе грузового поезда и выполнял маневр, чтобы присоединиться к составу.

В результате происшествия, омичка получила закрытые травмы живота груди. Ее срочно доставили в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, по факту нарушения правил безопасности эксплуатации жд транспорта, возбудили уголовное дело. Также сотрудница может потребовать с работодателя компенсацию морального вреда.