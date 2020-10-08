Экс-главу «Омского виноторгового дома», задолжавшего почти миллиард, отправили в колонию

Фото: прокуратура Омской области

Сегодня, 8 октября, вынесли приговор бывшему главе «Омского виноторгового дома». По версии обвинения, начиная с 2014 года он набрал кредитов на принадлежащие ему организации на общую сумму в 950 млн рублей.

– Пытаясь скрыть преступление и уклониться от взыскания долгов кредиторами, злоумышленник ликвидировал данные юридические лица, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Вину в совершении преступлений он не признал, ущерб не возместил. Прокуратурой Омской области в интересах РФ заявлен гражданский иск на сумму более 31,5 млн рублей, кредитными организациями заявлены гражданские иски на общую сумму около 600 млн рублей.

В итоге фигуранта приговорили к 6,5 года колонии и штрафу в 200 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил требования кредитных организаций удовлетворены на общую сумму более 560 млн рублей.