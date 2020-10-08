Эксперты оценили решение губернатора Буркова о компенсации затрат местным бюджетам из-за коронавируса

Губернатор Омской области принял решение направить финансовую поддержку муниципальным бюджетам.

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков принял решение компенсировать муниципальным бюджетам затраты, которые они понесли из-за коронавируса. На эти цели из областного бюджета хотят потратить 600 миллионов рублей.

- Пандемия повлияла на наполнение бюджетов всех уровней. Муниципалитетам сложно обеспечивать выполнение социальных обязательств, поэтому мы приняли решение перекрыть часть их потерь, связанных с пандемией. Таким образом мы поможем не допустить ни кассовых разрывов, ни формирования задолженности, - отмечал Александр Бурков.

Эксперты оценили решение главы региона положительно, отметив, что такие меры помогут муниципалитетам более эффективно справляться со своими задачами в условиях недостатка финансирования из-за уменьшения налоговых выплат.

- Для муниципалитетов вопрос по наполняемости бюджетов стоит остро. По подсчетам экспертов, около половины полномочий муниципалитетов не обеспечены деньгами. Пандемия серьезно подкосила их. Согласно нашим исследованиям, доходы городов упали в среднем на 7–10%. При этом у них появились дополнительные расходы, как раз связанные с проведением дезинфекций, помощи субъектам малого и среднего бизнеса. И на большинство муниципалитетов пандемия заметно повлияла. И, конечно, надо эти проблемы решать. А потери бюджета муниципалитетов сказываются на гражданах, поскольку с выполнением каких-либо работ в городах возникают проблемы, например, с качеством содержания многоквартирных домов. И в случае, когда регион помогает муниципалитетам, власти на местах получат возможность направить эти средства на проблемные участки, решить вопросы, волнующие население, - отметила важность предпринятых мер первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева.

Александр Бурков и до пандемии коронавируса активно оказывал финансовую поддержку муниципалитетам. Он неоднократно предлагал важные инициативы.

Стоит отметить, что Александр Бурков уже не в первый раз оказывает помощь бюджетам муниципального уровня. Ранее глава региона предложил ввести дополнительную поддержку местным бюджетам, увеличив долю, которую они получают из упрощенной системы налогообложения. Раньше муниципалитеты получали всего 10% от выплат по "упрощенке", но уже в будущем году эта цифра вырастет до 25%. Еще одной важной инициативой Буркова стало перераспределение доходов в регионе от транспортного налога. Губернатор Омской области предложил 50% от сборов передавать в бюджет Омска.

Эксперты отмечают, что поддержка муниципалитетов в финансовом плане областными властями очень важна, особенно в период распространения коронавирусной инфекции.