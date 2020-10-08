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Эксперты оценили решение губернатора Буркова о компенсации затрат местным бюджетам из-за коронавируса

Эти меры помогут муниципалитетам справиться с кризисом
Источник:kp.ru
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Губернатор Омской области принял решение направить финансовую поддержку муниципальным бюджетам.

Губернатор Омской области принял решение направить финансовую поддержку муниципальным бюджетам.

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков принял решение компенсировать муниципальным бюджетам затраты, которые они понесли из-за коронавируса. На эти цели из областного бюджета хотят потратить 600 миллионов рублей.

- Пандемия повлияла на наполнение бюджетов всех уровней. Муниципалитетам сложно обеспечивать выполнение социальных обязательств, поэтому мы приняли решение перекрыть часть их потерь, связанных с пандемией. Таким образом мы поможем не допустить ни кассовых разрывов, ни формирования задолженности, - отмечал Александр Бурков.

Эксперты оценили решение главы региона положительно, отметив, что такие меры помогут муниципалитетам более эффективно справляться со своими задачами в условиях недостатка финансирования из-за уменьшения налоговых выплат.

- Для муниципалитетов вопрос по наполняемости бюджетов стоит остро. По подсчетам экспертов, около половины полномочий муниципалитетов не обеспечены деньгами. Пандемия серьезно подкосила их. Согласно нашим исследованиям, доходы городов упали в среднем на 7–10%. При этом у них появились дополнительные расходы, как раз связанные с проведением дезинфекций, помощи субъектам малого и среднего бизнеса. И на большинство муниципалитетов пандемия заметно повлияла. И, конечно, надо эти проблемы решать. А потери бюджета муниципалитетов сказываются на гражданах, поскольку с выполнением каких-либо работ в городах возникают проблемы, например, с качеством содержания многоквартирных домов. И в случае, когда регион помогает муниципалитетам, власти на местах получат возможность направить эти средства на проблемные участки, решить вопросы, волнующие население, - отметила важность предпринятых мер первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева.

Александр Бурков и до пандемии коронавируса активно оказывал финансовую поддержку муниципалитетам. Он неоднократно предлагал важные инициативы.

Александр Бурков и до пандемии коронавируса активно оказывал финансовую поддержку муниципалитетам. Он неоднократно предлагал важные инициативы.

Стоит отметить, что Александр Бурков уже не в первый раз оказывает помощь бюджетам муниципального уровня. Ранее глава региона предложил ввести дополнительную поддержку местным бюджетам, увеличив долю, которую они получают из упрощенной системы налогообложения. Раньше муниципалитеты получали всего 10% от выплат по "упрощенке", но уже в будущем году эта цифра вырастет до 25%. Еще одной важной инициативой Буркова стало перераспределение доходов в регионе от транспортного налога. Губернатор Омской области предложил 50% от сборов передавать в бюджет Омска.

Эксперты отмечают, что поддержка муниципалитетов в финансовом плане областными властями очень важна, особенно в период распространения коронавирусной инфекции.