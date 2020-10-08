В Турции пропала омичка в двумя маленькими детьми

Омичка уже более двух недель не выходит на связь с родными. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появилось сообщение о розыске женщины с детьми. По информации родных, Ольга Костина отравилась на отдых с двумя детьми 7-летней девочкой и 5- летним мальчиком в Турцию. Они вылетели из Омска в Москву, а позже в Анталию 15 сентября и с тех пор не выходили на связь. Омичка планировала отправиться на отдых в туристический город Трабзон и сейчас, предположительно, находится там.

Особые приметы Ольги Костиной: женщина среднего роста, худощавая, волосы длинные, светлые, на вид 30-35 лет.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения женщины, родственники просят сообщить по телефонам: 8-904-072-80-15 и 8-938-405-98-62.