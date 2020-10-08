Кондуктор в необычном наряде поднимает настроение омичей

Необычный кондуктор обслуживает омичей на одном из городских маршрутов. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетя омичка поделилась положительными впечатлениями от поездки в автобусе. Пост выглядел необычно, ведь в последнее время омичи все чаще замечают недостатки в работе общественного транспорта. Настроение девушке подняла кондуктор, которая была вежливой, учтиво общалась с пассажирами и носила униформу.

- Я возвращалась домои на автобусе маршрута номер 109 , и была приятно удивлена, когда меня встретила приятная женщина, одетая по форме кондуктора , и достаточно вежливая . Она предложила присесть, и напомнила о масочном режиме . Всю дорогу я наслаждалась поездкои . Для нашеи Омскои области , краи не удивительно видеть человека, отдающегося так своеи работе и соблюдающего все правила, - пишет автор поста.

В комментариях омичи отмечают, что примечательный кондуктор работает на маршруте постоянно и ее можно легко встретить по дороге на работу или домой.