В двух селах Омской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

В еще одном районе домашние птицы заразились гриппом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно, что карантин закончился на птицефабрике "Иртышская". Его последствия еще будут ощущаться на предприятии, до нового года они не смогут вывозить с территории никакую продукцию. Также карантин закончился во многих населенных пунктах.

Но сегодня стало известно, что исполняющий обязанности губернатор Омской области Валерий Бойко, который заменяет ушедшего на самоизоляцию Буркова, ввел карантин в Калаченском районе, в селе Новый Свет и поселке Павлоградка. Он продлится до 4 ноября. На их территориях будут применены все карантинные меры, которые использовались ранее.