В Омске «Росатом» построит завод по производству сжиженного газа

Новый завод может ускорить темпы газификации населения Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В скором времени в Омске планируют появление нового завода по производству сжиженного газа. В его строительстве заинтересованы "Атомэнергомаш", дочерняя компания "Росатома". Сейчас инвесторы рассматривают несколько площадок, где может расположиться завод, и планируют построить его в 2022 году.

Представители копании в интервью 12 каналу заявили, что "захватывать рынок" не хотят, а наоборот заинтересованы в развитии регионального бизнеса. О пользе появления нового крупного завода высказался глава минэнерго Антон Гаак, по его словам это позволит ускорить газификацию области.

– Это позволит на первом этапе обеспечить быструю газификацию населенных пунктов и предприятий, а в последующем, когда будет обеспечен базовый объем сбыта, можно тянуть соответствующую трубопроводную инфраструктуру, если это будет целесообразно. То есть в том числе рассматривать поэтапную газификацию Омской области путем технологий СПГ, путем трубопроводного газа, – отметил Гаак.