Омским пенсионерам расскажут, как пользоваться Интернетом

Пенсионеров научат получать различные услуги через Интернет. Фото: Омская Губерния

В Исилькульском районе Омской области для пенсионеров начала действовать бесплатная программа по обучению компьютерной грамотности "Первые шаги в Интернет" - совместный социальный проект комплексного центра Исилькульского района и общества ветеранов и пенсионеров. С ее помощью пожилым людям помогают научиться пользоваться Интернетом, чтобы проще и быстрее выполнять обыденные действия: получить талон к врачу, оплатить квитанции, найти полезную информацию или общаться с родственниками.

Для этих целей приобрели 10 планшетов, 2 стационарных компьютера и 2 тысячи масок на средства президентского гранта в рамках нацпроекта "Демография", который составил 450 тысяч рублей. Планшеты выбрали потому, что пенсионерам не нужно будет разбираться в сложных схемах подключения частей стационарного компьютера друг к другу, они стразу смогут начать пользоваться нужными программами.

- Актуальность этого проекта в том, что представители старшего поколения, которые входят в группу риска, обучаются дома, не подвергая себя опасности заражения коронавирусной инфекцией. Второй момент – психологическая составляющая. Дома пожилые люди чувствуют себя увереннее, лучше усваивают новую информацию, – рассказала заместитель начальника отдела нестационарных форм социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области Оксана Леонова.

Соцработники соблюдают все санитарные нормы при обучении на дому. Фото: Омская Губерния

Социальные работники, уже прошедшие специальную подготовку, помогли первым ученикам подружиться с техникой и начать пользоваться приложениями.

- Занятие длится один академический час. Начинаем с самых азов. Как включать компьютер, как вводить запрос в поисковик. Наша цель – зарегистрироваться на Портале государственных услуг, в различных приложениях, - рассказала социальный работник комплексного центра Исилькульского района Лариса Зоммер. При проведении обучения на дому социальные работники соблюдают все санитарные нормы, чтобы пенсионеры остались здоровыми.

Соцработники отмечают, что запросы у пенсионеров разные, одни хотят просто научиться искать в интернете нужную информацию, другие соглашаются на обучение, чтобы поддерживать связь с родственниками, живущими за границей. Так, например, на курсы попала 69-летняя Татьяна Рейн. Ее внуки уехали в Германию, а поддерживать связь по телефону выходит накладно.

- Когда социальный работник первый раз показала мне, как пользоваться интернетом, я подумала, что не осилю современные премудрости. Но попробовала один раз, второй, и у меня получилось! Соцработник поможет установить мне приложения на телефон и я смогу подолгу общаться с родственниками, - поделилась своими успехами пенсионерка.

За 2020 год через обучение прошли 500 человек. В условиях пандемии, когда пожилое поколение в зоне риска, обучение компьютерной грамотности становится как никогда актуальным. Обучение проходит на базе всех комплексных центров. Они работают в каждом округе Омска и муниципальном районе.